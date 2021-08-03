البابا تواضروس الثانى يستقبل ملك نيجيريا

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، ظهر اليوم بالمقرالبابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية جلالة الملك النيجيرى ‏ His Royal Majesty, Oba Wasiu Gbolahan Lawal الذى حرص على لقاء قداسة البابا والتعرف عليه هو وأسرته أثناء زيارتهم الحالية إلى مصر، ورافق الملك نيافة الأنبا بولس، الأسقف العام بإفريقيا.





وألقى قداسة البابا أثناء اللقاء نبذة عن تاريخ مصر العريق، وتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما شكر جلالته على مساعدة الكنيسة القبطية فى لاجوس عاصمة نيجيريا، لإنشاء مستشفى باسم مصر لخدمة شعب نيجيريا والمملكة. وتبادل قداسته الهدايا مع الملك الصور التذكارية.

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