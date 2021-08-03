جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة المنوفية وعلى رأسها المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" فى مدينة السادات.





وأكد حمزة، وفقا لبيان صحفى، أن هذه المدينة سيكون لها دور كبير فى انخفاض الأسعار فى السوق المحلية، وتوفير آلاف فرص العمل، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية. وأضاف محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع إنجاز جديد يُضاف لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر، ويدعم حركة الاقتصاد، وتُسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، فضلًا عن دورها فى تلبية كل متطلبات المواطنين فى كل المجالات، مؤكدا أن ما تم من إنجازات فى عهد الرئيس السيسى لم يكن أحد يتخيله فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب بالشيوخ: مدينة سايلو فودز سيكون لها دور كبير فى انخفاض الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.