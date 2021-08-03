/643635/محكمة-التحكيم-ترفض-طعن-الملاكم-الفرنسي-علييف

رفضت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الثلاثاء، الطعن الذي تقدم به الملاكم الفرنسي مراد علييف ضد قرار استبعاده من مباراة في وزن فوق الثقيل في أولمبياد طوكيو، يوم الأحد الماضي، بعد توجيهه عدة ضربات بالرأس إلى منافسه البريطاني فريزر كلارك تسببت في إصابته بجروح في جبهته.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل: وقالت محكمة التحكيم إن "حكم المباراة ربما أرتكب خطأ فنيا"، لكن بما أن القرار اتخذ خلال المباراة فإنه سيبقى. احتجاج مراد علييف واحتج الملاكم المولود في موسكو على القرار، ولكم كاميرا التلفزيون وأطاح بالواقي الخاص بالفم، وظل جالسا بجانب الحلبة لمدة ساعة تقريبا احتجاجا على استبعاده. وجاء في قرار المحكمة: "هيئة التحكيم المسؤولة عن القضية رفضت الطعن المقدم من الملاكم الفرنسي مراد علييف في الثاني من أغسطس والمتعلق بقرار الحكم الخاص باستبعاده (من المباراة)". وأكدت محكمة التحكيم الرياضية، أنها رفضت الطعن وقررت تأييد قرار الحكم الخاص باستبعاد علييف، لأن القرار اتخذ أثناء اللعب خلال المباراة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محكمة التحكيم ترفض طعن الملاكم الفرنسي علييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.