/643634/النائب-عمرو-هندي-مجمع-سايلو-فودز-إضافة-حقيقية-في-قدرة-الدولة-للصناعات-الغذائية

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج، إن مجمع "سايلو فودز" الذي تم افتتاح اليوم هو صرح عظيم يعتبر إضافة حقيقية في قدرة الدولة للصناعات الغذائية وهي أساس الأمن الغذائي الذي يؤدي لتحقيق الأمن القومي الشامل.

"سايلو فودز" إضافة حقيقية في قدرة الدولة للصناعات الغذائية

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا علي أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال الافتتاح بشأن إنتاج مكونات الوجبات الغذائية من خلال هذا المجمع لطلبة المدارس بقيمة غذائية عالية من شأنه أن يكون له دور فعال في إعداد أجيال قادمة تتمتع بحالة صحية جيدة إضافة لبعض المنتجات الغذائية الأخرى لطرحها بالسوق المحلي والإقليمي وهو ما يدعم مبدأ تحقيق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي النسبي من متطلبات تأمين السلع الغذائية في ضوء ما يعاني منه العالم من آثار جائحة كورونا وتبعاتها وتوقف لحركة التجارة العالمية وصعوبة التداول والنقل بين الدول.

وتطرق بحديثه بشأن أهمية وضرورة نشر الثقافة الغذائية السليمة ولاسيما للأطفال، نظرا لخطورة آثارها علي المجتمع، في بناء أجيال غير قادرة صحيا علي العمل والإنتاج بل وتعاني من الأمراض المختلفة، مؤكدا علي أن الأسرة المصرية عليها دور كبير في متابعة أبناءها وسلوكايتهم الغذائية وممارستهم للرياضة، محذرا أيضا من خطورة الزيادة السكانية، مطالبا بزيادة حملات التوعية المجتمعية في هذا الإطار ، مؤكدا بأنها تلتهم خطوات التنمية بالبلاد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي علق علي هامش افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية بالسادات اليوم، على ضرورة التصدى للأزمة السكانية والتحكم في الإنجاب بقوله: "نحن أمناء وشرفاء ومأمونون على حياة الناس وعملهم ومصائر شعوبنا.. وليس على أنفسنا فقط".