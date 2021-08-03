/643633/هشام-الحصري-تحقيق-الأمن-الغذائي-الصحي-هدف-استراتيجي-في-الجمهورية-الجديدة

ثمن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات بمدن الدلتا، مشيرا إلي أنها خطوة جديدة في طريق تحقيق الأمن الغذائي المصرى الذي تستهدفه البلاد.

دوت الخليج يرصد ما ذكره رئيس زراعة البرلمان بشأن افتتاح سايلو فودز

وقال الحصري في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن فكرة تلك المدينة الصناعية الغذائية بالسادات ليست مجرد استثمارات وزيادة في الإنتاج وتوفير فرص عمل فقط، وإنما تعد صرح عملاق لإنتاج غذاء مصرى صحي يحافظ على صحة المصريين، لاسيما وأن تلك المدينة منشأة بإستخدام الوسائل التكنولوجية.

الامن القومي الغذائي

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، يحسب للقيادة السياسية خطواتها المتتالية في تأمين الغذاء المصرى، مشيرا إلي أن عدد كبير من المشروعات القومية حاليا تستهدف تحقيق الأمن الغذائي المصرى والحفاظ علي صحة المصريين، مثل مشروعات استصلاح الأراضى وآخرها مشروع الدلتا الجديدة والمشروع القومي لتبطين الترع بالإضافة الي جهود الدولة في تطوير وتنمية البحيرات السمكية، وهو الأمر الذي يؤدى في النهاية إلي تحقيق الأمن الغذائي الذي بدوره يعد حفاظا علي الأمن القومي المصرىى

وأشار الحصرى، إلي هذه الخطوات التي يقوم بها الرئيس السيسي تؤكد أننا بالفعل في الجمهورية الجديدة التي تهتم بالإنسان المصرى وتستهدف التنمية في مختلف المجالات، متابعا، تحقيق الأمن الغذائي الصحي هو هدف استراتيجي في الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، أهمية ما تطرق إليه الرئيس السيسى بشأن خطورة الزيادة السكانية، مشيرا إلي أن الزيادة السكانية تتعارض مع أي خطوات للتنمية ، حيث لن يشعر المواطن بنتائج وآثار التنمية في ظل الزيادة السكانية المستمرة.

وأشار الي أهمية زيادة حملات التوعية بخطورة وكذلك التوعية بشأن السلوكيات الغذائية السليمة لاسيما لدى الأطفال والطلاب.

وطالب بتكاتف دور الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني في تنظيم حملات توعية فعالة لمواجهة مثل هذه الظواهر.