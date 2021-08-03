/643632/صبورة-السيد-الرئيس-السيسي-يثبت-كل-يوم-اهتمامه-بالمواطن-البسيط-والزيادة-السكانية-تلتهم-معدلات-التنمية

أثنت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على حديث الرئيس السيسي، بشأن الزيادة السكانية، مؤكدة على تأثيرها السلبي على معدلات التنمية والتحديث.

دوت الخليج

صبورة السيد: الزيادة السكانية أكبر خطر تواجهه الدولة المصرية

وقالت عضو مجلس النواب، صبورة السيد:" الزيادة السكانية هى أكبر خطر تواجهه الدولة إلى جوار مواجهة الإرهاب، معلقًا «نتمنى أن ننهى مشكلة الزيادة السكانية وألا نصدرها للأجيال المقبلة".

صبورة السيد: مصر فى حاجة للحوكمة فى ملف السكان

كما أوضحت أن مصر في حاجة إلى حوكمة ملف السكان، موضحًا أن أكبر مشروع استثماري يمكن أن تجني مصر منه أرباحا هو تنظيم الأسرة.

هذا وأشادت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، بما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ضرورة أن تكون تغذية الطلاب سليمة وتتوفر فى الوجبات الغذائية المقدمة إلى الطلاب صحية وآمنة. وأكدت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، يثبت كل يوم اهتمامه بالمواطن البسيط وسعيه الدائم لحل مشكلاته، مضيفة:" مشكلة التغذية ووجود عدد هائل من أبنائنا مصاب بالأنيميا ينعكس على عدم صحة الكثير من الأغذية التى يتناولها الطلاب والعمل على تحسين الوجبة الغذائية أمر فى منتهى الأهمية.

هذا وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح صباح اليوم الثلاثاء المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات محافظة المنوفية، فضلاً عن عدد من المشروعات الاخري بمدن الدلتا.