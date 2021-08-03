الصيني شي يحقق إنجازًا غائبًا منذ 20 عامًا

انتزع الصيني شي سيي ذهبية أخرى في القفز من المنصة المتحركة من 3 أمتار، ضمن منافسات الغطس بأولمبياد طوكيو التي هيمنت عليها بلاده لسنوات طويلة بفضل سلسلة من الحركات شبه المثالية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وبهذه الذهبية، أصبح شي أول متسابق غطس في 20 عاما يفوز بذهبيتي القفز الفردي والقفز المتزامن من منصة متحركة لثلاثة أمتار في الدورة الأولمبية ذاتها بعد أن فعلها مواطنهما شيونغ ني في أولمبياد سيدني 2000.

ميدالية فضية

كما قدم زميله وانغ زونغيوان (19 عاما) ست قفزات مثيرة للإعجاب ليحصل على الميدالية الفضية، بينما نال البريطاني جاك لافر الميدالية البرونزية.

وكان شي ووانغ، اللذان عانقا بعضهما بعضا وبكيا بعد نهاية المنافسات، في أول مركزين طيلة المسابقة، وسجلا 558.75 و534.90 نقطة على الترتيب.

وقفز شي في الماء ليسود الصمت في كل مرة يغوض فيها والتي كانت تنتهي بهتافات مدوية من زملائه وهم يلوحون بالأعلام الصينية.

أرقام شي في المباراة

وسجل كل من شي ووانغ 102.60 نقطة في آخر قفزة، وهو أعلى رقم في النهائي.

وقال شي وهو يبكي ويعلق الميدالية على عنقه "فعلت ذلك من أجل بلدي".

وأضاف أنه لا يريد التحدث عن مدربه الملهم الذي توفي، لكنه قال: "ما زال بإمكاني سماع صوته حولي".

وتشبه هيمنة الصين في الغطس أداءها في تنس الطاولة والريشة الطائرة، وأحرزت 37 ذهبية من أصل 48 في الغطس في آخر 7 دورات أولمبية.

وقال وانغ الذي صفق في حماس وضرب الهواء بقبضته عندما تم إعلان نتيجة شيء النهائية: "أشعر بأنني فخور للغاية بنفسي لأن هذه أول دورة أولمبية أشارك فيها. أنا فخور حقا بزميلي.. قدم الكثير من أجل هذه الألعاب".

مهاب إسحاق

وأنهى المصري مهاب إسحاق النهائي في المركز 11 وسجل 393.15 نقطة. وسبق لمصر الفوز بفضية وبرونزية في الغطس عن طريق فريد سميكة في أولمبياد أمستردام 1928، لكنها لم تحقق أفضل من المركز السابع منذ ألعاب لندن 1948.

وفي مسابقة القفز من منصة ثابتة لعشرة أمتار غدا الأربعاء، ستكون الصينية تشين يوشي (15 عاما) هي المرشحة الأوفر حظا للذهبية.