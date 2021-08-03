/643629/مستقبل-وطن-يسجل-هدف-جديد--إطلاق-دوري-النسخة-الثالثة-وسط-ترقب-شعبي-هائل

يواصل الحزب صاحب الشعبية الهائلة في الشارع المصري، وحائز الأغلبية عن ممثلين الشعب تحت القبة، مستقبل وطن، تأدية الأدوار الريادية الشاملة، التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مقدرات الشعب المصري، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والرياضية مؤخراً.

ويرصد دوت الخليج، الأهمية القصوى للحدث الرياضي الفريد، المتمثل في " دوري مستقبل وطن"، والمرتقب انطلاقه خلال أيام معدودة، والذي يبرهن على الأدوار الشاملة التي يتمتع بها حزب مستقبل وطن، الذي يقدم حالة من التنمية على كافة المستويات، حتى التي تستهدف خصوصا القدرات البشرية للمواطن المصري، ومهاراته وإمكانياته الرياضية والبدنية.

حزب الشعب

ستجد أن حزب مستقبل وطن له صولات وجولات على عديد المستويات، في البرلمان، ومع الوزراء، ومن خلال القواعد الشعبية، وعبر المبادرات الصحية، وحتى الاستجابات لمستجدات الملفات الخارجية، وهو ماظهر للجميع في دعم غزة والأشقاء الفلسطينيين، ومؤخرا، يمعن حزب مستقبل وطن في التعمق بأعمق نقطة للقرى والنجوع والشياخات المصرية، بحثا عن تطوير وترقية القدرات والمهارات الرياضية بين الشباب واكتشاف الكنوز الرياضية الحقيقية من بين صفوفهم.

يتمتع حزب مستقبل وطن في ظل وجود قيادات بحجم رئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والأمين العام المهندس أشرف رشاد زعيم وقائد الأغلبية البرلمانية، بإدراك المفاتيح التي يمكن من خلالها النفاذ إلى الشعب المصري، والتعرف على احتياجاته وقياس نبضه وتلبية متطلباته، لذا لاينقطع اهتمام حزب مستقبل وطن بالمبادرات والمشروعات التي تعني بالشعب وبمختلف مكوناته من الشباب والسيدات وكبار السن وغيرهم.

الكنوز الرياضية

نظرا لشدة اقتراب حزب مستقبل وطن وقياداته النابهه من الشارع، فإنهم يعرفون جيدا كيفية انتقاء القيادات والكوادر الشبابية والمستقبلية، من خلال الفعاليات والمناسبات الرياضية والسياسية والحزبية وغيرها، التي تتمتع بالمصداقية والخالية تماما من أية حواجز تحرم مصر من مواهبها، لذا يأتي دوري مستقبل وطن كفرصة حقيقية وواقعية لانتقاء أفضل المواهب من بين شباب مصر.

وبات الشارع المصري في العديد من الأنحاء بطول البلاد وعرضها، في حالة ترقب شديد لانطلاق الدوري، الذي سيكون له الفضل في شغل اوقات الشباب وتركيز جهودهم في نواحي مفيدة، بعيدة عن الإدمان والتطرف والظواهر المجتمعية السلبية، كما أن الوسط الرياضي بأكمله تنتابه حالة من الاهتمام الشديد بمخرجات تلك المسابقة التي سيكون للفائز بها مكافأة مجزية تصل إلى نصف مليون جنيه.

الأدوار الشاملة

تصدى حزب مستقبل وطن للسياسة والاقتصاد والبرلمان، والشؤون المجتمعية المختلفة، وكان صاحب الدور التاريخي في الاستحقاقات الدستورية والبرلمانية المختلفة للدولة المصرية، كما أنه سارع بنشر كوادره بين أفراد الشعب لتوفير العلاجات ضد كورونا، وأدوات المعيشة ضد السيول، وتسديد المستحقات على المواطنين في التصالح بمخالفات البناء، ويأتي الآن ليطلق أحد أكبر الفعاليات الرياضية لصالح شباب مصر.

والطريقة التي يدير بها حزب مستقبل وطن الدوري الشعبي المرتقب انطلاقه، تظهر دراية كوادرة بطبيعة المهام الشاملة المطلوبة منهم، وكيفية تحفيز الشباب للمشاركة، حيث رصد قدر كبير من الجوائز المادية والتذكارية فى دوري مستقبل وطن بالمستوي الأول بمسؤولية تنفيذ أمانة الوحدة الحزبية سيحصل الثلاثة الأوائل علي ميداليات كجائزة تذكارية، علي أن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة، والمستوي الثاني بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز سيحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه.

وأن صاحب المركز الثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية، والمستوي الثالث بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة سيحصل الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه والثالث ميدالية و15ألف جنيه، والمستوي الرابع(النهائي) بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية سيحصل الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

نظام عادل

تحريك مناسبة رياضية بهذا الحجم، يتطلب ضوابط عادلة لم يكن هناك أكثر خبرة ودراية وإلمام بقواعدها، اكثر من حزب الأغلبية وصاحب الشعبية العريضة كمستقبل وطن، فالدوري يستهدف توفير الفرصة لجموع الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية من سن 18 حتي 25 ، وذلك فى كل محافظة، ومدينة، ومركز وقرية، وصولا لكل قري ونجوع وشياخات مصر، حيث أن هناك قطاع كبير من المواهب والتى لم ولن تكتشف لعدم وجود فرصة، ودوري مستقبل وطن فرصة ذهبية لتحقيق حلم أي شاب يملك موهبة حقيقة فى كرة القدم.

دوري مستقبل وطن بنسخته الثالثة تضمن عدد من القواعد العامة حيث تقام مرحلة تصفيات مستوي الوحدات الحزبية فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس، وتقام مرحلة تصفيات مستوي المركز أو الحي من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر، وتقام مرحلة تصفيات المحافظة فى الفترة من 5 سبتمبر حتي 20 سبتمبر، وتقام مرحلة التصفيات النهائية خلال الفترة 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر، ويحق لكل فريق تسجيل عدد 8 لاعبين علي أن يكون سن اللاعب من 18-ل35 عام ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط كحد أقصي يتجاوز سنهم 35وقت تسجيل البطولة.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5 لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري، يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.