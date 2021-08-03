/643627/أزمة-قلبية-تفاصيل-جديدة-حول-مصرع-أجنبي-في-ظروف-غامضة

استمعت النيابة العامة بالهرم، لأقوال العاملين بالفندق، حول وفاة شخص في ظروف غامضة يحمل جنسية أجنبية، وأتضح أثناء معاينة الأولية لنيابة العامة عدم وجود إصابات ظاهرية به.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع أجنبي في ظروف غامضة

تقاصيل الواقعة

كما عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، على جثة لشخص أجنبي الجنسية في ظروف غامضة، داخل غرفته بأحد الفنادق بمنطقة الهرم، وأمرت جهات التحقيق بتشريح الجثة، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأتضح خلال التحريات أن المجني عليه البالغ من العمر 60 عامًا، كان رفقة صديقته في غرفته بالفندق.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من قسم الهرم يفيد بالعثور على جثة لشخص أجنبي الجنسية داخل غرفة بأحد الفنادق بمنطقة الهرم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .