شركة اتصالات .. الانترنت المنزلي لا يعمل

شركة اتصالات عانى من مشكلة في روتر اتصالات من العملاء حيث أن الانترنت المنزلي لم يعمل عند تشغيل الرقم الأرضي من شركة اتصالات ولهذا ننشر مشكلة العميل مع الانترنت.

دوت الخليج شركة اتصالات انترنت وكتب عميل شركة اتصالات على فيسبوك: "أنا اشتريت روتر اتصالات ولسه مركبه بأس مش راضي يشتغل بيقولي عايز يتفعل ممكن اعرف أفعله اذاي". خدمة عملاء شركة اتصالات ورد مسؤول شركة اتصالات وكتب: "بالنسبه للامر ده هنتواصل مع الدعم الفنى على الرقم 777 من أي رقم اتصالات الكارت بنفس تكلفة الاتصال ب 333 من الخط ومجاناً لخطوط الشركات و الفاتورة.أو 16511 سعر الدقيقة 30 قرش من خطوط الأفراد وبسعر مكالمة الخط الأرضي لخطوط الشركات وانظمة حكاية الكارت والفاتورة ودماغ تانية ونظام Emerald أو 0235346377 من أي رقم موبايل أو أرضي بنفس سعر تكلفة الخط الارضي والضغط على رقم 3 لخدمة العملاء و الدعم الفني علي مدار الـ 24 ساعة".

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