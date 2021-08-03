أيمن محسب لـ دوت الخليج: الاهتمام بتنشئة الأطفال وخلق جيل سليم صحيا وواع فكريا مسألة أمن قومى

/643624/أيمن-محسب-لـ-تحيا-مصر-الاهتمام-بتنشئة-الأطفال-وخلق-جيل-سليم-صحيا-وواع-فكريا-مسألة-أمن-قومى

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة بالسمنة لدى الأطفال بادرة جيدة للغاية تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح بمثابة الأب الإنسان الذى يحرص على كل التفاصيل الخاصة بالأسرة المصرية ويدعو لتربية طفل صحيح من كل الأمراض بعد وصول الإصابات بالسمنة في مصر إلى ما يقترب من 4 ملايين طفل يعانون من هذا المرض.

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وأضاف محسب، فى تصريح خاص ل " دوت الخليج" ، لا نعلم ما هو السبب وراء اختفاء حصة الرياضة من المدارس ولماذا لم تعد وزارة التعليم تهتم بهذا الأمر لافتا إلى ضرورة العودة إلى ممارسة النشاط المدرسى بشكل أكثر فاعلية ليصبح أمرا أساسيا يباشره كل الطلبة مؤكدا أن ممارس الرياضة في المدارس يمثل نواة حقيقية للقضاء على ظاهرة انتشار مرض السمنة بين الأطفال.

التغذية الطلابية

ولفت النائب ايمن محسب، إلى أنه بصدد التقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم بسبب ضعف الأنشطة الطلابية في المدارس وعدم ممارسة الأطفال للرياضة الأمر الذى يؤثر على صحتهم ويسبب زيادة الوزن والأنيميا وغيرها من الأمراض، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى جاهدا لتنشئة طفل سليم صحيا وفكريا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الاهتمام بالنشء في هذه المرحلة يعد بمثابة أمن قومى للبلاد فتنشئة طفل معافى صحيا وفكريا يجب أن يكون أهم مشروع للدولة حتى يتسنى لنا الوصول إلى جيل سليم بدنيا وواع فكريا يساعد في عملية البناء والتطور التي تشهدها الدولة المصرية منذ قدوم الرئيس السيسى إلى حكم البلاد.

وفيما يتعلق بحديث الرئيس عن سعر رغيف الخبز أكد محسب، أن منظومة الخبز كلها فساد فسعر شوال الدقيق الذى يبلغ ثمنه 300 جنيه يتم دعمه ب270 جنيها بما يعنى أنه يصل للمخبز بـ30 جنيها فقط،كما أن شوال الدقيق ينتج حوالى 1060 رغيف وفقا للوزن القديم الذى يصل فيه الرغيف ل110 جرام في حين حاليا يصل الرغيف إلى 90 جراما فقط بما يعنى أن الشوال ينتج عدد أكبر من الأرغفة.

وأشار محسب أنه للأسف نجد أن كثير من أصحاب المخابز يحصلون على الحصة المدعمة كاملة في حين ينتجون 20% منها فقط ويبيعون الباقى في الأسواق بالأسعار العادية هذا بالإضافة إلى أنه يحصل على السولار مدعم وكذلك "الردة والنخالة" وليس ذلك فحسب بل أن كثير من أصحاب المزارع يقومون بشراء رغيف الخبز المدعم ويستخدموه كعلف للدواجن بالإتفاق المسبق مع أصحاب الأفران.