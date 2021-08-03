انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبنا الوطني لكرة اليد، أمام نظيره منتخب ألمانيا، بنتيجة 16/12،في مواجهة شهدت تألق كبير من كريم هنداوي حارس مرمى الفراعنة ضمن اللقاء الذي يجمعهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهرا.

كريم هنداوي في طريقه للصعود بمصر لنصف النهائي

ويأمل عشاق الكرة المصرية في زيادة معدلات التصديات للحارس كريم هنداوي خلال منافسات الشوط الثاني ، من أجل تحقيق الإنجاز الذي تنتظرة الجماهير خلال الفترات الماضية ، في لقاء يتوقع أن تفوق أرقام «كاتونجا» أرقامه عن مواجهة السويد الماضية.

ويستعرض دوت الخليج إحصائية كريم هنداوي في المواجهة السابقة :

كريم هنداوي.. «كاتونجا» كرة اليد المصرية

كريم هنداوي " الأخطبوط" ينجح للتصدي لـ "١٧" تسديدة من أصل "٣٨" بمعدل نجاح "٤٥٪"منها

"٦" تسديدات من ال "٦" م

"٦" تسديدات من ال "٩" م

"١" هجمة سريعة

"٤" اختراقات

مصر وألمانيا

تغلب منتخبنا الوطني لكرة اليد على نظيره منتخب ألمانيا، في الشوط الأول من زمن المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

تاريخ مواجهات مصر وألمانيا

تقابل منتخب مصر بمنافسه الألماني في 7 مباريات، من أصل 6 دورات أولمبية شارك فيها الفراعنة، حيث التقى المنتخبين في مباراتين في أولمبياد سيدني 2000، ليصبح المنتخب الوحيد الذي لعب أمام منتخب مصر مباراتيين في نفس الدورة.

وجاءت المواجهات كالتالي:

المواجهة الأولى: في أولمبياد برشلونة 1992، وانتهت بفوز الماكينات الألمانيا بنتيجة 24/16.

المواجهة الثانية: في أولمبياد أتلانتا 1996، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 24/22، واحتل الفراعنة المركز الثالث حينها، فيما حلت الماكينات الألمانية في المركز الرابع.

المواجهة الثالثة، في أولمبياد سيدني، وكانت ضمن منافسات الدور الأول وانتهت بفوز مصر بنتيجة 22/21.

المواجهة الرابعة: في أولمبياد سيدني 200، وكانت ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس للثامن وفازت ألمانيا بنتيجة 24/18.

المواجهة الخامسة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 31/25.

المواجهة السادسة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 24/22.

المواجهة السابعة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 25/23.

وبتلك النتائج حقق منتخب مصر الفوز في مباراتيين، مقابل 5 مباريات للماكينات الألمانية.