/643621/محمد-السلاب-تعميق-الصناعات-الوطنية-يساهم-في-تحسين-أوضاع-الاقتصاد

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التوسع في الصناعة المصرية بكافة التخصصات والقطاعات، مشيدا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب محمد السلاب فى افتتاح سايلو فودز بالمنوفية

سايلو فودز

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: ما شهدناه خلال الافتتاح شيء يدعو للفخر وأن بلادنا في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والاتجاه للتصدير، لافتا إلى أن تعميق الصناعات الوطنية يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الاقتصاد الوطني.

الزيادة السكانية

ودعا النائب محمد السلاب، الحكومة لضرورة وضع خطة للتعامل مع المشكلات التي استعرضها الرئيس اليوم، وفي مقدمتها الزيادة السكانية وارتفاع نسبة السمنة بين المصريين.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه بدون مواجهة حقيقية للزيادة السكانية وفقا لخطط واضحة ومدروسة، فلن تجدي كافة الإنجازات، قائلا: الزيادة السكانية غير المنضبطة تأكل كل الموارد بما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.