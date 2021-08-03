تؤدي إلى استقرار وانخفاض الأسعار..كعربان : مدينة "سايلو فودز " اكبر قلعة صناعية لسوق الصناعات الغذائية والوجبات المدرسية

/643619/تؤدي-الى-استقرار-وانخفاض-الاسعاركعربان--مدينة-سايلو-فودز--اكبر-قلعة-صناعية-لسوق-الصناعات-الغذايية-والوجبات-المدرسية
أشاد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مؤكداً أن هذا المشروع قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية المصرية.
دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب عاطف كعربان بشأن افتتاح سايلو فودز
المدينة الصناعية
وأشار كعربان، إلى أن المدينة الصناعية ، تقع على مسطح 135 فدانا، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة انتاجية 68 ألف طنا للبسكوت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، ليحقق كافة مناحي التنمية من توفير فرص عمل للشباب وتساهم في ضبط سوق الصناعات الغذائية بتوفير منتج منافس بمواصفات وأسعار جيدة.
سايلو فودز
وأشاد النائب عاطف كعربان ، بالتنسيق بين وزراء الصناعة والصحة والتموين والتربية والتعليم بشأن توفير احتياجات التغذية المدرسية لطلاب المدارس في المراحل المختلفة بما يحقق أهداف بناء الشباب المصري بصورة جيدة تساهم فى تنشأته على مستوى عال من الكفاءة البدنية. مشيرا إلي أن الرئيس حريص على حماية المواطنين وتوفير حياة كريمة وصحة جيدة لهم.
وقال النائب عاطف كعربان، أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل للمصريين،بالاضافة إلى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تؤدي إلى استقرار وانخفاض الأسعار..كعربان : مدينة "سايلو فودز " اكبر قلعة صناعية لسوق الصناعات الغذائية والوجبات المدرسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.