تؤدي إلى استقرار وانخفاض الأسعار..كعربان : مدينة "سايلو فودز " اكبر قلعة صناعية لسوق الصناعات الغذائية والوجبات المدرسية

/643619/تؤدي-الى-استقرار-وانخفاض-الاسعاركعربان--مدينة-سايلو-فودز--اكبر-قلعة-صناعية-لسوق-الصناعات-الغذايية-والوجبات-المدرسية

أشاد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مؤكداً أن هذا المشروع قلعة صناعية غذائية تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية المصرية.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب عاطف كعربان بشأن افتتاح سايلو فودز

المدينة الصناعية

وأشار كعربان، إلى أن المدينة الصناعية ، تقع على مسطح 135 فدانا، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة انتاجية 68 ألف طنا للبسكوت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، ليحقق كافة مناحي التنمية من توفير فرص عمل للشباب وتساهم في ضبط سوق الصناعات الغذائية بتوفير منتج منافس بمواصفات وأسعار جيدة.

سايلو فودز

وأشاد النائب عاطف كعربان ، بالتنسيق بين وزراء الصناعة والصحة والتموين والتربية والتعليم بشأن توفير احتياجات التغذية المدرسية لطلاب المدارس في المراحل المختلفة بما يحقق أهداف بناء الشباب المصري بصورة جيدة تساهم فى تنشأته على مستوى عال من الكفاءة البدنية. مشيرا إلي أن الرئيس حريص على حماية المواطنين وتوفير حياة كريمة وصحة جيدة لهم.

وقال النائب عاطف كعربان، أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل للمصريين،بالاضافة إلى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.