الشوط الأول.. منتخب اليد يتقدم على ألمانيا 16/12

/643618/الشوط-الأول-منتخب-اليد-يتقدم-على-ألمانيا-1612

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبنا الوطني لكرة اليد، أمام نظيره منتخب ألمانيا، بنتيجة 16/12،في اللقاء الذي يجمعهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية إلا ربع ظهرا. ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

مصر وألمانيا

تغلب منتخبنا الوطني لكرة اليد على نظيره منتخب ألمانيا، في الشوط الأول من زمن المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

تاريخ مواجهات مصر وألمانيا

تقابل منتخب مصر بمنافسه الألماني في 7 مباريات، من أصل 6 دورات أولمبية شارك فيها الفراعنة، حيث التقى المنتخبين في مباراتين في أولمبياد سيدني 2000، ليصبح المنتخب الوحيد الذي لعب أمام منتخب مصر مباراتيين في نفس الدورة.

وجاءت المواجهات كالتالي:

المواجهة الأولى: في أولمبياد برشلونة 1992، وانتهت بفوز الماكينات الألمانيا بنتيجة 24/16.

المواجهة الثانية: في أولمبياد أتلانتا 1996، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 24/22، واحتل الفراعنة المركز الثالث حينها، فيما حلت الماكينات الألمانية في المركز الرابع.

المواجهة الثالثة، في أولمبياد سيدني، وكانت ضمن منافسات الدور الأول وانتهت بفوز مصر بنتيجة 22/21.

المواجهة الرابعة: في أولمبياد سيدني 200، وكانت ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس للثامن وفازت ألمانيا بنتيجة 24/18.

المواجهة الخامسة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 31/25.

المواجهة السادسة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 24/22.

المواجهة السابعة: في اولمبياد أثينا 2004، وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 25/23.

وبتلك النتائج حقق منتخب مصر الفوز في مباراتيين، مقابل 5 مباريات للماكينات الألمانية.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 4 مواجهات من أصل 5 ، في دور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.