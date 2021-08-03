/643617/عادت-للأضواء-بعد-شهور-غياب-تفاصيل-الأزمة-الصحية-لإيمان-الحصري

غابت الإعلامية إيمان الحصري عن الأضواء بشكل مفاجأ لمدة تقدر بحوالي 3 أشهر، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بمرضها عنها حتى الأن، الأمر الذي جعل اختفائها محل استفهام لدى متابعيها وزملائها في الوسط الفني وخارجه.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الأزمة الصحية لإيمان الحصري

واستمرت إيمان الحصري وعائلتها على عدم الإفصاح بتفاصيل المرض الذي جعلها تتعرض لعدد كبير من العمليات الجراحية وصل إلى 7 عمليات بشكل ممتالي وفي وقت قصير، واقتصرت عائلتها طوال الثلاث أشهر على طمأنة الجمهور على صحتها وطلب الدعاء لها فقط.

أسرة إيمان الحصري تكشف استقرار حالتها بعد أخر عملية جراحية

وخرجت أسرة الإعلامية المصرية إيمان الحصري لأول مرة لطمأنة الجمهور عليها بعد إجراء العملية الأخيرة التي بدأت لهم نتائجها جيدة، فكُتب عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": " تعلن أسرة الإعلامية إيمان الحصري و أطبائها المعالجين عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله و دعواتكم مقارنةً بالفترة السابقة بعد إجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولي.

وتابع: "نسألكم جميعاً فضلاً إستمرارية الدعاء لها خاصةً في هذه الأيام المباركة حتي تستقر الحالة بشكل كامل بأذن الله تعالي.. ‏‎‫اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

أول ظهور لإيمان الحصري بعد مرضها

وكما أختفت إيمان الحصري بشكل مفاجأ قررت العودة أيضا بنفس الطريقة، اذ نشرت مساء أمس الإتنين منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لتطمأن الجمهور بنفسها حول حالتها الصحية وتوجه لهم جزيل الشكر لمساندتها في هذه المحنة.

فكتبت الحصري: “أول مرة أكون قادرة أني أكتب على فيس بوك من شهور والله مش عارفة أقولكم إيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب، الدعاء الصادق اللي لولاه مكنتش هبقى موجودة دلوقتي”.

وتابعت: "ناس كتير أوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا حبكم ومساعدتكم ودعاءكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت وما زالت بتهون عليا.. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة إني هعدي التجربة الصعبة دي على خير لأن الحقيقة ما زلت فيها لسة مخرجتش.. ولسه محتاجة دعواتكم".