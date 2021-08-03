/643615/النائب-محمد-زين-الدين-افتتاح-مدينة-سايلو-فودز-إنجاز-جديد-لتحقيق-الأمن-الغذائي

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات بمدن الدلتا، إنجاز جديد يستهدف الحفاظ علي صحة المصريين وتحقيق الأمن القومي الغذائي.

المشروعات القومية

وأضاف زين الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن افتتاحيات الرئيس اليوم دليل على اهتمام الرئيس بكافة أنواع المشروعات القومية التي تحقق جميع محاور التنمية، وكذلك تزيد من حجم الإستثمارات، لاسيما وأن تلك المدينة الصناعية بالسادات تعزز قدرات الدولة الانتاجية، وتخلق مناطق حضارية واستثمارية جديدة.

الزيادة السكانية

وأكد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يثبت كل يوم إن إهتمام الأول بالإنسان المصرى وليس مجرد تطوير في مباني وانشاءات، مثمنا حديثه عن الزيادة السكانية وخطورتها وكذلك ظاهرة السمنة بين الطلاب التي يعاني منها نحو ٤ مليون طالب، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ مليون طالب، وأيضا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، على ضرورة مواجهة هذه الظواهر التي من شأنها القضاء علي أي آثار ونتائج للتنمية بالبلاد.