/643613/البريد-المصري--مشكلة-بسبب-رمز-تفعيل-برنامج-إيري-باي

وقع عملاء البريد المصري في مشكلة جديدة بسبب برنامج ايزي باي أحد تطبيقات البريد المصري حيث أنهم يواجهوم مشكلة كبرى في رمز تفعيق تطبيق البريد المصري .

دوت الخليج ايزي باي البريد المصري وكتب عميل البريد المصري على صفحة التواصل الإجتماعي "فيسبوك: " انا كل لما بجي اسجل دخول في برنامج ايزي باي بيطلب مني رمز التفعيل ورقم الفون.. اجيب رمز التفعيل دا منين؟". خدمة عملاء البريد المصري رد مسؤول البريد المصري على فيسبوك، وكتب: "بنعتذر لحضرتك للأسف الخدمات المالية متاحة من خلال التواصل مع أرقام خدمة العملاء وليست متاحة من خلالنا يمكنك التواصل مع رقم خدمة العملاء (16789 - 0235315900) مواعيد العمل تبدأ من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءاً طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمعة والسبت وأيام العطلات الرسمية تكون مواعيد العمل من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 07:00 مساءً".

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