/643612/البنك-العربي-الافريقي--عميل-عندي-مشكلة-ومحتاج-خدمة-العملاء

البنك العربي الافريقي واجه أحد عملاء البنك مشكلة كبيرة في الساعات الماضية حيث أنه حديث سحب نقوم من حسابه في البنك العربي الافريقي ATM بطريقة خاطئة آدت إلى سحت مبلغ ولم يعرف كيف يعيده ولهذا يحتاج رقم خدمة عملاء البنك العربي الافريقي .

دوت الخليج شكاوى البنك العربي الافريقي كتب عميل البنك العربي الافريقي على فيسبوك: "انا معايا مشكله معاكم الماكينه عملت خطأ في المعامله والفلوس متردش في الخساب وبتابع معاكم في خدمه العملاء تم رد معامله والتانيه خلاص اعتبرها اتسحبت عاوز حد بيفهم يتابع معايا". خدمة عملاء البنك العربي الافريقي مركز خدمة العملاء من البنك العربي الافريقي 19555

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك العربي الافريقي .. عميل: عندي مشكلة ومحتاج خدمة العملاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.