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تنسيق الثانوية العامة 2021 القليوبية المرحلة الثانية ، يسعى الكثير من المواطنين وأولياء الأمور إلى معرفة تنسيق الثانوية العامة 2021 القليوبية، المرحلة الثانية، ونرصد فى التقرير التالى كيفية القيام بذلك والعمل على التسجيل.

دوت الخليج

لمعرفة كيفية التسجيل بشأن التنسيق للثانوية العامة، والتى كانت قد شهدت هذا العام العديد من الملاحظات الموجهة من قبل المتابعين ووسائل الإعلام المحلية، خاصة فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتطبيق النظام الجديد الخاص بالثانوية العامة.

وفى بيان صحفي صادر من محافظة القليوبية، أكد أن التنسيق سيكون 170 درجة للبنين و165 درجة للبنات وذلك بعد اعتماده من محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان.

كيفية معرفة تنسيق الثانوية العامة

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أكد فى وقت لاحق أنه سيتم معاقبة الطلاب الذين قاموا بنشر الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها أيضًا على جروبات الغش، مؤكدًا على أن الذين يقومون بمثل تلك الأمور سيواجهون كل الاجراءات التى من شأنها ردع الطلاب.

هذا وكانت مؤسسة أمهات مصر، قد أكدوا أن فرحة الطلاب بانتهاء امتحانات الثانوية العامى قد طغت بشكل كبير على صعوبة الامتحانات خلال العام الدراسي الثاني.

للتسجيل بشأن تنسيق الثانوية العامة، يكون من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، واتباع التوجيهات اللازمة، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم التالى:- https://moe.gov.eg/.

هذا وتتوافر العديد من المدخلات التى يمكن تصفحها عند الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يوجد المنصات التعليمية والخدمات الإلكترونية، وأيضًا يوجد بنك المعرفة، والشكاوى الخاصة بخدمة المواطنين.

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هذا ويوجد أيضًا خانة الاتصال بالمسئولين على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما أشارت إلى أن امتحانات المواد خارج المجموع الدور الأول 2021، لطلبة الثانوية العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الثانوية العامة هذا العام كانت تطبق بالنظام الحديث التى طبقته الدولة المصري، وذلك من خلال تحديث البنية المعرفية، والإحاطة بوجود بنك المعرفة الحديث.

هذا وكانت وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت عن نتائج الاختبار التقني التجريبي لطلبة الثانوية العامة.