/643616/نقابة-البناء-تبدأ-دورة-تدريبية-للشباب-في-ملفي-المحليات-والتنمية-المستدامة

بدأت اليوم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فعاليات الدورة التدريبية "دعم النقابات العمالية للشباب في مجال المحليات والتنمية المستدامة"، بمشاركة عدد من شباب العمال بالشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء.

تناول اللقاء بمشاركة الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، الحديث بشأن القيادة الرشيدة والتخطيط الاستراتيجي لتمكين الشباب، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو إتاحة الفرصة بالكامل للشباب للمشاركة في صنع القرار.

نقابة البناء تبدأ دورة تدريبية للشباب

وأكد الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، أن تحقيق الأهداف في أي مؤسسة يجب أن يتم من خلال وضع رؤية متكاملة ويتم تنفيذها عن طريق وضع خطط واضحة المعالم.

وأشار إلى أن مشكلات القطاع الإداري تتمثل في غياب التنسيق بين الإدارات المختلفة، فضلا عن التداخل في الاختصاصات بين كل إدارة وأخرى، وهو ما يؤثر على سير العمل.

كما تناول اللقاء أيضا الحديث بشأن المهارات والثقافات اللازمة للقيادة المحلية، والمتمثلة في الدراية القانونية، واللوائح المنظمة للعمل المحلي، فضلا عن إتقان فنون التواصل الصحيح لإيجاد حل للمشكلات، بالإضافة لضرورة الاهتمام بملف التفاوض والحوار.

ودار نقاش موسع خلال الدورة التدريبية بشأن المحليات والمواد الحاكمة لها في الدستور، حيث استعرض الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، دور المجالس المحلية والمجالس الشعبية المحلية في خدمة المجتمع والرقابة في تنفيذ خطة الدولة.