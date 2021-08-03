انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي يوجه بضرورة زيادة سعر رغيف العيش أبو 5 قروش والاهتمام بغذاء الأطفال والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه لوزير التموين والتجارة الداخلية اليوم إلى ضرورة زيادة سعر رغيف العيش الذي يباع بخمسة قروش وهو يتكلف على الدولة خمسة وستون قرشاً، وإعادة تنظيم سعر رغيف الخبز بصورة مناسبة للتكاليف التي يتكلفها رغيف العيش، مع ضرورة العمل بشكل مناسب ومتوان لتوفير حوالي ثمانية مليارات جنيه للتغذية المدرسية وخاصة وأن عدداً كبير من الأطفال يعانون من أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم وعددهم اقترب من أربعة ملايين طفل مصابون جميعهم بالسمنة.

قائلا إن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز والذي يباع بـ 5 قروش، قائلا: “جه الوقت أن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. مش معقول أدى 20 رغيف بثمن سيجارة، : “الكلام ده لازم يتوقف ونعيد تنظيمه بشكل مناسب ..رغيف العيش بيكلفنا 65 قرش وهذا الأمر لازم يتوقف“..

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة السادات بمحافظة المنوفية خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية سايلو فوودز أن الزيادة السكانية في مصر موضوع شديد الأهمية، ويجب الانتباه له جيداً وأن دورنا جميعاً هو الحفاظ على صحة الأطفال وأن عدد الأطفال المصابون بالسمنة هو عدداً كبير متسائلاً هل يمارسون الرياضة وهل توجد رعاية في المدرسة فإن الأهم هو أن يكون الأطفال جيدين وبصحة جيدة وليس بكثرة أعدادهم أو نوعهم.

وأكد على ضرورة الاهتمام بقضية النمو السكاني لأنه موضوع يشكل خطورة كبيرة ويؤثر في زيادة الأسعار فكلما زاد الطلب بسبب ارتفاع عدد السكان كلما ارتفعت أسعار السلع بسبب زيادة الطلب عليها، لافتاً إلى أن هناك ضغوط كبيرة على الدولة لمواجهة هذه الزيادة السكانية، داعياً إلى مبادرة توعية الراغبات في الإنجاب ومدهم بالبرنامج الصحي وأن الأسرة يجب أن تكون مهيئة لإنجاب طفل ورعايته فهي روح ستأتي إلى الدنيا يجب أن تتوافر لها الظروف الأنسب للحياة.