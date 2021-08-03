الأبطال يتألقون.. منتخب اليد يتفوق على ألمانيا 16 / 12 بالشوط الأول

بعد عبور السويد وصيف بطل العالم، يقدم أبطال منتخب مصر لكرة اليد أداء رائعا أمام نظيره الألمانى وتفوق عليه بنتيجة 16 / 12، بعد نهاية الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020.

"كاتونجو الخطير".. كان حارس مرمى منتخب اليد كلمة السر في الشوط الأول لإنقاذه أكثر من كرة للخصم الألماني العنيد، إلى جانب تألق كريم هنداوى ورفاقه.