الأبطال يتألقون.. منتخب اليد يتفوق على ألمانيا 16 / 12 بالشوط الأول

بعد عبور السويد وصيف بطل العالم، يقدم أبطال منتخب مصر لكرة اليد أداء رائعا أمام نظيره الألمانى وتفوق عليه بنتيجة 16 / 12، بعد نهاية الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020.
"كاتونجو الخطير".. كان حارس مرمى منتخب اليد كلمة السر في الشوط الأول لإنقاذه أكثر من كرة للخصم الألماني العنيد، إلى جانب تألق كريم هنداوى ورفاقه.
وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائى في المركز الثانى بالمجموعة الثانية، وحقق الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.
وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.
وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.
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