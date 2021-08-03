الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تقدم منحة مساعدات طبية لوزارة الصحة...

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في بوركينا فاسو بتقديم منحة مساعدات طبية إلى وزارة الصحة البوركينية، وذلك خلال احتفال بمقر وزارة الصحة في العاصمة "واجادوجو" بحضور السفير المصري إبراهيم عبد العظيم الخولي ووزير الصحة البوركيني "شارلمانيّ ودراجو".

هذا، وصرح السفير الخولي أثناء اللقاء أن المساعدات مُقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لمواجهة جائحة كورونا، وهي مكونة من أجهزة ومعدات وأدوية من أجل رفع كفاءة المستشفيات البوركينية في مكافحة الجائحة وكذلك التصدي للأمراض الأخرى، وأن المساعدات تأتي في إطار علاقات التعاون المُستمرة والمُتميزة بين البلدين سواء في المجال الصحي أو في مختلف المجالات الأخري.

ومن جانبه، عبر وزير الصحة البوركيني عن شكره وتقديره للجانب المصري، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي تُقدم فيها مصر مساعدات للقطاع الصحي في بلاده، وأن المنحة المُقدمة هي لافتة طيبة للعلاقات التاريخية بين البلديّن وسوف تسهم في دعم المستشفيات الحكومية، مُعرباً عن تطلعه لتعزيز وتكثيف التعاون في المجال الصحي مع مصر.