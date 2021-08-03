مصر تقدم مساعدات طبية إلى وزارة الصحة البوركينية

جدة - نرمين السيد - قدمت سفارة مصر فى بوركينا فاسو، منحة مساعدات طبية إلى وزارة الصحة البوركينية، وذلك خلال احتفال بمقر وزارة الصحة فى العاصمة "واجادوجو" بحضور السفير المصرى إبراهيم عبد العظيم الخولى ووزير الصحة البوركينى شارلمانى ودراجو.





وصرح السفير المصرى، أثناء اللقاء أن المساعدات مُقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لمواجهة جائحة كورونا، وهى مكونة من أجهزة ومعدات وأدوية من أجل رفع كفاءة المستشفيات البوركينية فى مكافحة الجائحة وكذلك التصدى للأمراض الأخرى، وأن المساعدات تأتى فى إطار علاقات التعاون المُستمرة والمُتميزة بين البلدين سواء فى المجال الصحى أو فى مختلف المجالات الأخرى.

ومن جانبه، عبر وزير الصحة البوركينى عن شكره وتقديره للجانب المصرى، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التى تُقدم فيها مصر مساعدات للقطاع الصحى فى بلاده، وأن المنحة المُقدمة هى لافتة طيبة للعلاقات التاريخية بين البلديّن وستسهم فى دعم المستشفيات الحكومية، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز وتكثيف التعاون فى المجال الصحى مع مصر.