صور.. هالة السعيد تشيد بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات الصناعة ودراسة الفرص الاستثمارية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.





تناول اللقاء، عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تنفيذ خطة التنمية بالدولة لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها الاتصالات وعمليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والإلكترونيات وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعى، بما فى ذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، وفقًا لأحدث نظم التصنيع وتعزيز آليات الإدارة الرقمية للماكينات وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية.

كما تم بحث الموقف التنفيذى للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تشارك الهيئة العربية للتصنيع فى تأثيث وفرش الحى الحكومى للعاصمة الإدارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة العالمية والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية فى هذا المجال، بما يجعل من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإدارى بالدولة، بما فى ذلك تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة، وتقييمهم وفق منهج علمى لإنتقاء أفضل العناصر، فضلاً عن استكمال جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحى الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها واختبارها قبل الإنتقال الفعلى، ايذاناً ببدء عصر جديد من الإعتماد على جهاز إدارى حديث وكفء وفعال، وذلك فى الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وخلال تفقدها معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أشادت الدكتورة هالة السعيد بدور العربية للتصنيع كظهير صناعى للدولة لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى، موضحة أن الهيئة تتمتع بقدرات تصنيعية وخطط طموحة لتحقيق نقلة نوعية للصناعة المصرية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأعربت عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، فى مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، وإتاحة الفرص الاستثمارية لتعزيز دورها فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالدولة والمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية كافة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن التعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع يستهدف استغلال أحدث التكنولوجيات فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التوسع فى تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة التى تقدم خدمات المحليات وخدمات الشهر العقارى.

وخلال تفقدها أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب فى مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.. أكدت وزيرة التخطيط أهمية تدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديمية الهيئة والتى تتمتع بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وبأحدث التقنيات.

من جانبه، شدد التراس على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيدًا بمجهودات وزيرة التخطيط فى تعزيز خطط التنمية والاستثمار بالدولة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الفرص الاستثمارية كافة، مؤكدًا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها التكنولوجية لتنفيذ المشروعات التنموية بالدولة كافة.

وأوضح التراس أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والإلتزام فى مواعيد التسليم، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية، مُؤكدًا خدمة ما بعد البيع والتى تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بمشروعاتها كافة.