وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام تقنيات الميكرو سيرفس

جدة - نرمين السيد - ترأس وزير النقل المهندس كامل الوزير، أعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، وذلك بحضور المهندس صبحى ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة والجهاز المركزى للمحاسبات.





واستعرض الوزير، وفقا لبيان صحفى، ما نفذته الشركة من أعمال، حيث بلغت إيرادات الشركة عن الفترة من 1/1/2020 حتى 31 /12 / 2020 مبلغ 461.85 مليون جنيه بزيادة قدرها 369.63 مليون جنيه عن العام المالى السابق البالغ 92.22 مليون جنيه، كما حققت الشركة صافى ربح مقداره 63.48 مليون جنيه عن نفس الفترة مقابل 10.62 مليون جنيه عن العام المالى السابق بزيادة قدرها 497.74%.

كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية بالإضافة إلى تعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة بإضافة غرض، لغرض الشركة الرئيسى وهو تصنيع المستحلبات والمنتجات البيتومينية المرتبطة بنشاط الشركة وذلك لشراء الشركة وحدة تصنيع مستحلبات أسفلتية لإنتاج المستحلبات البيتومينية والخلطة الباردة استكمالا لمنظومة الصيانة التى تعمل بها الشركة.

كما تم استعراض المعدات الحديثة بالشركة بعد موافقة رئاسة الوزراء على تخصيص مبلغ 339 مليون جنيه لصالح الشركة لشراء معدات حديثه ومتطورة وهى معدات إعادة التدوير FDR- CIR.

وأكد الوزير، أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام تقنيات الميكرو سيرفس للطرق والمطارات والتوسع فى استخدام منظومة إعاده التدوير (FDR- CIR) لرفع كفاءة وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظات وكذلك ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه المعدات باعتبار أن شركة الصيانة الذاتية هى الشركة الرائدة فى مصر فى مجال استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة تدوير طبقات الرصف والتى تعتبرهى مستقبل مشروعات صيانة الطرق بالدولة.

كما أكد الوزير، على ضرورة وضع خطة تطوير طموحة للشركة تتواكب مع الطفرة الكبيرة فى مجال الطرق فى مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع ضرورة فتح أسواق خارجية للشركة للعمل بها فى إفريقيا والوطن العربى.

يذكر أن شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هى إحدى شركات وزارة النقل وهى متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتية، لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.