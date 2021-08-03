محافظ الفيوم يتفقد مدرسة التعليم الفنى المزدوج بمصنع طيبة للصناعات النسيجية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مدرسة التعليم الفنى المزدوج بمصنع الغزل والنسيج التابع لشركة طيبة للصناعات النسيجية، ثم كرم عدداً من طالبات التعليم المزدوج المتفوقات، بحضور المهندس سمير سامى رياض رئيس مجلس ادارة شركة طيبة للصناعات النسيجية، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعلى أبو الحسن، وكيل وزارة القوى العاملة.





وأشاد محافظ الفيوم بجودة المنتجات وأنظمة التشغيل وأساليب التدريب التى يوفرها المصنع للطالبات وخريجى التعليم الفنى المزدوج من خلال منظومة التعليم الفنى والتدريب مشيراً الى أن تلك المنتجات يتم تصديرها لمختلف دول العالم.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التعليم والتدريب المزدوج لإكساب طلاب التعليم الفنى مهارات ومهن تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، لافتاً أن جودة المنتج هى حصيلة إيجابية للمشاركة بين التعليم الفنى وشركات الاستثمار مما يتيح الفرصة للمنتج المصرى للتنافس فى الأسواق العالمية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهداً فى التعامل مع المستثمرين الجادين، مشيراً إلى أن الدولة جادة فى ملف الارتقاء بصناعة الغزل والنسيج، ودعم كل مستثمر جاد يحافظ على هوية مصرنا الغالية من خلال احترافية عالية بداية من الطلاب وصولا إلى العاملين، مؤكداً على أن نهضة مصر مرهونة بالجد والاجتهاد والعمل والصبر.

ومن جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للصناعات النسيجية، الشكر لمحافظ الفيوم لدعمه الدائم للعملية التعليمية، لافتاً إلى أن الشركة تأتى على مساحة 17 ألف متر مربع ويعمل بها 12 ألفا من طلاب وخريجى التعليم المزدوج، إضافة لمنح الطلاب التدريب اللازم خلال فترة دراستهم بالتعليم المزدوج.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تستهدف التوسع بفتح فروع جديدة فى المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن منتجات الشركة يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم، ولها العديد من الفروع فى مختلف المحافظات وتعمل بمجالات النسيج وصناعة الملابس الجاهزة والتطريز وبها كافة الأقسام التدريبية.

وعلى هامش الجولة التفقدية، كرم محافظ الفيوم، عدداً من طالبات التعليم المزدوج المتفوقات، كما قام رئيس مجلس إدارة شركة طيبة بمنح محافظ الفيوم درع الشركة ومصحفا تقديراً لدوره البناء فى مساندة المستثمرين والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والتدريب، كما منح درعاً تذكارياً لنائب محافظ الفيوم.