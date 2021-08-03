الأرصاد: طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارا والعظمى فى القاهرة 41

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا "50% تقريبا" على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 41 28

الإسكندرية 36 26

وادى النطرون 40 27

طنطا 39 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 38 27

بلطيم 36 26

مطروح 34 26

السلوم 38 24

سيوة 41 24

بورسعيد 35 27

دمياط 34 26

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 26

الإسماعيلية 41 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 42 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 41 25

بنى سويف 41 25

المنيا 42 25

أسيوط 43 26

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 44 28

أبوسمبل 43 28

الوادى الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31