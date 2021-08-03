سفارة مصر ببيروت توقف العمل فى ذكرى انفجار المرفأ

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى بيان صحفى، أنه سيتم تنكيس العلم على مبنى السفارة تضامناً مع الشعب اللبنانى وعائلات الشهداء والجرحى، وسيستمر القسم القنصلى فى تلقى اتصالاتكم بشأن الحالات الطارئة على مدار الـ24 ساعة على الرقم 01825566- (الرقم الداخلى 102 و104) والرقم 7665434.

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