مدير الإدارة الدينية بروسيا يشكر السيسى على مؤتمر الإفتاء العالمى

جدة - نرمين السيد - قدم مدير الإدارة الدينية بروسيا، الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية ولدار الإفتاء وللدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، على انعقاد مؤتمر الإفتاء العالمى.





وأضاف خلال فعاليات اليوم الثانى بمؤتمر الإفتاء العالمى، أن مجلس علماء روسيا بدأ مهامه منذ سنوات واستعرض عددًا من فتاوى النوازل والتى تتعلق بالزواج وفيروس كورونا التى أصدرها فى العام المنصرم.

ولفت إلى أن عدد مسلمى روسيا يزيد عن 20 مليون فرد، ويقوم مجلس علماء روسيا بتقديم كل الدعم والمعاونة لهم فى الشأن الدينى.

واختتم كلمته بإعرابه عن سعادته بانعقاد المؤتمر متمنيًا السعادة والصحة للجميع.