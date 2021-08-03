/643609/فودافون-Vodafone--العملاء-باقات-النت-DSL-ضعيفة

اشتكى عملاء شركة فودافون من سوء خدمة الانترنت المنزلي DSL فودافون حيث أن البعض يرى أن الخدمة ضعيفة وبطيئة وعند التحدث مع خدمة عملاء فودافون لا يردون .

دوت الخليج فودافون DSL الان الاستمتاع بعرض فودافون DSL على حسب النظام إلي إنت عليه ليك 140 جيجا أو 300 جيجا DSL ببلاش بسرعة mbps 30 ممكن كمان تستمتع بباقات أعلى وتدفع الفرق بس. خدمة عملاء فودافون الانترنت 2828 من اى رقم Vodafone 02-25292828 من اى خط ارضى رقم فودافون كاش 7001 من اى رقم Vodafone فودافون

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