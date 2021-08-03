/643608/النائب-حسانين-توفيق-إفتتاحات-المنوفية-تؤكد-إهتمام-الرئيس-بتوفير-غذاء-صحي-للمصريين

ثمن النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات بمدن الدلتا، اليوم، مشيرا إلي أنها تأتي في إطار إهتمام الرئيس بتوفير الغذاء الصحي للمصريين.

وأكد النائب حسانين توفيق، أهمية ما تطرق إليه الرئيس السيسى بشأن الزيادة السكانية، ومواجهة السمنة بين الطلاب التي يعاني منها نحو ٤ مليون طالب، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ مليون طالب، وأيضا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل، مشيرا إلي تلك الظواهر السلبية تأتي نتيجة لسلوكيات غذائية غير صحية.

إفتتاحات المنوفية تؤكد إهتمام الرئيس بتوفير غذاء صحي للمصريين

وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي ضرورة نشر الثقافة الغذائية السليمة ولاسيما للأطفال، نظرا لخطورة آثارها علي المجتمع، في بناء أجيال غير قادرة صحيا علي العمل والإنتاج بل وتعاني من الأمراض المختلفة.

وأوضح أن الأسرة المصرية عليها دور كبير في متابعة أبناءها وسلوكايتهم الغذائية وممارستهم للرياضة.

كما حذر توفيق، من خطورة الزيادة السكانية، مطالبا بزيادة حملات التوعية المجتمعية في هذا الإطار ، مؤكدا بأنها تلتهم خطوات التنمية بالبلاد.

وثمن النائب حسانين توفيق، توجيه الرئيس السيسى بالوصول إلى منتج غذائى متكامل يحقق التوازن فى الأسعار، من خلال تلك المصانع والمشروعات القومية التي يقوم بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي علق علي هامش افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية بالسادات اليوم، على ضرورة التصدى للأزمة السكانية والتحكم في الإنجاب بقوله: "نحن أمناء وشرفاء ومأمونون على حياة الناس وعملهم ومصائر شعوبنا.. وليس على أنفسنا فقط".