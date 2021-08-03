/643605/النائب-عمرو-هندي-يتحدث-عن-جهوده-التشريعية-بدور-الانعقاد-الأول-للبرلمان-فيديو

تحدث النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج، عن أهمية صندوق دوت الخليج ودروه الكبيرو الخدمات التي يقدمها في جميع المجالات،من الرعاية الصحية، الحماية الاجتماعية، التنمية العمرانية، التنمية الاقتصادية، دعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات وإقامة وتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تسعى لتكوين حياة كريمة للمواطن.

أهمية صندوق دوت الخليج

وعلق النائب عمرو هندي خلال لقاءه بموقع دوت الخليج، عن مشاركته في قانون صندوق دوت الخليج، قائلا:" من ضمن الحاجات الحلوة اللي اتعملت في مصر"، كما أنه جاء بدعم من الرئيس السيسي.

وأضاف وكيل لجنة السياحة بالبرلمان أن صندوق دوت الخليج قام بعديد من الأعمال، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تشجيع من المواطنين من أجل التبرع لهذا الصندوق والذي توجد عليه رقابة كبيرة.