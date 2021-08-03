/643604/مصر-تنتظر-ميدالية-مواعيد-منافسات-كيشو-ومحمد-مصطفى-على-برونزية-المصارعة

يخوض محمد السيد كيشو و محمد مصطفى لاعبا منتخب مصر للمصارعة منافسات هامة على تحقيق الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو2020 ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج مواعيد منافسات الميدالية البرونزية للأبطال المصريين.

مواعيد منافسات برونزية المصارعة غدا

محمد السيد كيشو يواجه الفائز من بطل الدنمارك وبطل روسيا المصنف الثالث عالميا الساعه 12.00ظهرا.

محمد مصطفي يواجه الفائز من بطل ألمانيا وبطل كرجستان الثانيه عشر والربع ظهرا.

خسر محمد متولي فرصة الوصول لنهائي منافسات 87 كجم في المصارعة الرومانية بالخسارة من المجري فيكتور لورينز، وأنهى متولي الجولة الأولى متفوقا بنتيجة 2-1.

في الجولة الثانية قلب المجري الأول في التصنيف النتيجة لصالحه بتحقيق 8 نقاط والفوز 9-2.

فيما خسر محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارع امام الأوكراني بارسيف ناسيبوف 7/6 في الثولني الأخيرة في نصف نهائي المنافسات وزن 67 كجم ليتأهل بطل أوكرانيا إلى نهائي المنافسات المصارعة .

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.

فيما أسفرت قرعة المصارعة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو عن مواجهات صعبة وقوية للفراعنة خلال منافسات الأولمبياد، وتعقد العديد من جماهير ومتابعي الرياضة الأمال على لاعبو مصر في المصارعة لتحقيق ميدالية جديدة بعد تتويج سيف عيسى وهدايا ملاك في لعبة التايكوندو.