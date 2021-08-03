/643603/زعيم-الأغلبية---سايلو-فودز-صرح-صناعي-عملاق-يعزز-الأمن-القومي-الغذائي-ويبرز-معالم-الجمهورية-الجديدة

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية بالبرلمان، إن المدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز) التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم بالسادات، صرح تنموي عملاق يعزز قدرات الدولة الانتاجية، ويخلق مناطق حضارية واستثمارية جديدة تتسع لمخططات التنمية بالجمهورية الجديدة.

المدينة الغذائية سايلو فودز

وأكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في تصريحات له، أن المدينة ستساهم في تحسين الجودة ونمو الاستثمار، وزيادة التنافسية، وحجم الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أنها بمثابة وجهة جديدة نحو التعمير والبناء، وتخفيف الضغط عن العواصم الرئيسية مثل (القاهرة والإسكندرية).

الجمهورية الجديدة

وأشار ممثل الأغلبية تحت قبة البرلمان، إلى الدولة المصرية تستهدف خلق مدن حضارية مستدامة، جاهزة ومخططة بجميع الخدمات والمرافق لتستوعب الزيادة السكانية، وتتماشى مع مبادىء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والتنمية والمساواة وحق الجميع في العيش بكرامة.

الصحة الانجابية

ولفت "رشاد" إلى رسائل الرئيس السيسي التي أطلقها خلال حفل الافتتاح وما تضمنته من رؤية ثاقبة ومنطلق جديد لمعالجة مجموعة من القضايا الشائكة التي تعاني منها مجتمعاتنا؛ وفي القلب منها (الصحة الإنجابية والنمو السكاني).

وأكد أن الرئيس السيسي يعيد بناء مصر بصورة أكثر حضارة وعراقة، ويدشن لمرحلة ذهبية لم تشهدها مصر عبر تاريخها الممتد، مشددًا على ضرورة رفع درجات الوعي وتكامل مؤسسات الدولة في تعظيم الاستفادة من أطروحات الرئيس ومبادراته العامة بشأن جميع القضايا.