النائب عمرو هندي لـ دوت الخليج:واجهت الحكومة بشأن استغلال المستشفيات الخاصة لأزمة كورونا«فيديو»

/643602/النائب-عمرو-هندي-لـ-تحيا-مصرواجهت-الحكومة-بشأن-استغلال-المستشفيات-الخاصة-لأزمة-كورونافيديو

لفت النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، نائب المصريين بالخارج،خلال حواره مع موقع دوت الخليج، إلى استغلال أصحاب المستشفيات الخاصة جائحة كورونا، مضيفا " يعيشون فى وطن غير الوطن ودولة غيرالدولة".

أزمة المستشفيات الخاصة

قال النائب عمرو هندي ، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعهدت بإتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة، مستشهدا بقول الله تعالي “يا أيها اللذين أمنو لا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم"، متسائلا لاصحاب المستشفيات الخاصة أين التراضي، مؤكدا أن مشكلة المستشفيات الخاصة تلمس المواطن المصري.

فض دور الانعقاد الاول

وكشف تقرير مجلس النواب، بشأن حصيلة أعماله في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، أن المجلس عقد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة. وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبًا، بينما بلغ عدد المداخلات 4210 للنواب.واستمع مجلس النواب إلى 29 بيانًا من وزراء الحكومة.وفي المجال التشريعي، أقر مجلس النواب 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس؛ بواقع 1749 مادة.