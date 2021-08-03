/643601/إيناس-عبد-الحليم-تشيد-بالمبادرة-الرئاسية-الكشف-عن-السيدات-قبل-الانجاب-خطوة-جيدة-لانجاب-أجيال-اصحاء

ثمنت النائبة إيناس عبد تلحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق مبادرة للكشف عن السيدات قبل الإنجاب، مما يساهم وبشكل كبير في توعية السيدات بالتغذية السليمة مما يساهم فى إنجاب أجيال أصحاء.

دوت الخليج

إيناس عبدالحليم تطالب الحكومة بسرعة إطلاق مبادرة للكشف على السيدات

وطالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة اطلاق هذه المبادرة، لكي تجوب انحاء الجمهورية، بمساعدة منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية لتوضيح وتوعية البنت التي تريد أن تنجب بأن تستعد وتُجهز نفسها لهذا الأمر صحيًا، لاستكمال جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم حتى تستطيع نقل كل هذه المواد إلى طفلها خلال فترة الحمل.

إيناس عبدالحليم: الرئيس يحرص على صحة المرأة المصرية

واشارت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، إلى أنه منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد وهو يحرص دائمًا علي صحة المرأة المصرية من خلال حملات التوعية والمبادرات الرئاسية خاصة وانها العمود الفقري للمنزل.

هذا وكان الرئيس السيسي قد شهد اليوم فعاليات حفل افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمحافظة المنوفية بحضور رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق محمد زكي.