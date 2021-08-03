اليوم..انطلاق تصوير فيلم «مربع برمودا» لعمرو عبد الجليل

/643600/اليومانطلاق-تصوير-فيلم-مربع-برمودا-لعمرو-عبد-الجليل

يستعد المخرج طارق رفعت للبدء في تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد «مربع برمودا» بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر أغسطس ترقبا لعرضة خلال موسم الأفلام الشتوية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم «مربع برمودا»

ويعد فيلم «مربع برمودا» من تأليف هشام هلال، وبطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، شيرين رضا، هنا شيحة، بيومي فؤاد، محمد جمعة، نهى رأفت، والوجه الجديد يوسف الفنجري، ومن إنتاج شركة Gate للمنتج عاطف كامل، وتدور أحداثه حول ظاهرة نفسية تحصل ما بين البطلين مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، تؤدي إلى وقوعهم في مشكلة، كل هذا في إطار كوميدي مشوق.

وإنضم عمرو عبد الجليل مؤخرا لفيلم «تحت تهديد السلاح» الذي يقود بطولته الفنان حسن الرداد، اذ استأنف تصويره الأسبوع الماضي بعد شهور تأجيل بسبب سفر الرداد إلى لبنان وارتباط باقى أبطال العمل بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية التي تم عرضها هذا العام.

عمرو عبد الجليل يتجه لأدوار الشر في «تحت تهديد السلاح»

ويجسد عمرو عبد الجليل خلال أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح» دور شرير أمام الرداد ويدخل معه في صراعات خلال أحداث العمل، كما انضم أيضاً إلى أسرة الفيلم عباس أبو الحسن وجورى بكر وصورا عدد من مشاهدهما خلال الأيام الماضية قبل توقف العمل حالياً بسبب إجازة عيد الأضحى.

«تحت تهديد السلاح» من بطولة حسن الرداد، مي عمر، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، عباس أبو الحسن، جوري بكر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

عمرو عبد الجليل يستمتع بنجاحات البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويعرض للفنان عمرو عبد الجليل الان فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” الذي يشهد تألق ملحوظ في دور العرض اذ تدور أحداثه حول في كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

والعمل من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.