/643597/وكيل-لجنة-القوى-العاملة-يطالب-مؤسسات-الافتاء-بالتطويرات-المستمرة-لمواكبة العصر-ومكافحة-تفشي-الفتن

ثمن النائب احمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بفعاليات المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تنظمه حالياً دار الإفتاء المصرية تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، مؤكدا ان هذا المؤتمر يعتبى خطوة استكمال مكافحة الفكر المتطرف.

دوت الخليج

رئيس لجنة القوى العاملة: لا يمكن لأحد أن ينكر حجم مجهود دار الإفتاء

وأشار أحمد مهني، رئيس لجنة القوى التعليمية، إلى أنه لايمكن لاحد ان ينكر حجم الجهود التي تبذلها مؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي كمرجعية شرعية لإصدار الفتاوى الدينية في كافة مناحي الحياة والتعاملات والعبادات، بما يساهم في نشر التوعية والفهم الحقيقي والواقعي لصحيح الدين وتحقيق الاستقرار المجتمعي ومواجهة الإشكاليات التي تواجه الفتاوى نتيجة تدخل غير المتخصصين.

النائب أحمد مهنى يطالب مؤسسات الإفتاء فى العالم بالتطوير المستمر

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أحمد مهنى، مؤسسات الإفتاء في العالم، بالتطويرات المستمرة لكي تواكب التطورات العميقة التي طرأت في هذا المجال، لا سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي للمنصات الإلكترونية التي تبث أفكاراً مغلوطة تشوش على جوهر الدين الإسلامي الحنيف.