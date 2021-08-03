/643607/البنك-الزارعي-المصري--مواعيد-العمل-في-الفروع

يسأل عملاء البنك الزارعي المصري عن مواعيد العمل في فروعه بمحافظات مصر العربية في البنك الزارعي المصري حيث أن هناك اقبال كبير من الموطنون للتعاقد مع البنك الزارعي المصري لحسن تعاونه مع العملاء.

دوت الخليج خدمة عملاء البنك الزارعي المصري وعنوان الفرع الرئيسي أرقام البنك الزارعي المصري 02/35721787 – 02/35737968 والفرع الرئيسي البنك الزراعي المصري يتواجد في 45 ش ربيع الجيزى بالجيزة مواعيد عمل البنك الزارعي المصري يعمل البنك الزراعي المصري على مدار الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا. كما أن هناك فرق البنك الزراعي المصري في الزقازيق يغلق أبوابه في الثالثة عصرًا وهناك فروع أخرى من البنك الزراعي المصري تعمل على مدار 24 ساعة.

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