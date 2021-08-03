/643606/رابط-الأكاديمية-المهنية-للمعلمين-ترقيات-2021

الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021 في الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021 حتى يتم معرفة ترقيات معلمي الأزهر 2021 على رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021 ضمن التنظيم والادارة و لهذا يسعى بعض العاملين بالبحث عن الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي في رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021 .

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خطوات الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

استمارة ملف إنجاز المعلم وتتكون من 10 في رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021 من خلال بنود مهنية عامة ويخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ليكون إجمالي نقاط تقييم الإستمارة 30 نقطة. يتم تقييم أداء المعلم الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط في رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021. تقييم أداء المعلم مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط. استمارة البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021 ، عن التسجيل الترقية للمعلمين في ترقيات 2021 بالدخول على هذا الرابط http://academy.emis.gov.eg/

متى يبدأ التسجيل في ترقيات العاملين 2021

تتم عملية التسجيل في ترقيات العاملين 2021 حتى 31 أغسطس 2021.

ترقيات المعلمين 2021 الأوراق المطلوبة

ملف الترقية من مستوى لمستوى أعلى الخاص بالمعلم. تقريران عن أداء المعلم في العامين الماضيين. صحيفة أحوال معتمدة مطبوعة من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم. ملف إنجاز المعلم مدون به كل بياناته الأساسية. تقديم إخلاء طرف للأكاديمية الخاصة بالمعلم سيتم تسلمه بعد التدريب. صورة من بطاقة الرقم القومي. نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد. شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية. عمل حافظة بلاستيكية لكل معلم على حده. تسليم إقرار يفيد بعمله مدة 5 سنوات في الدرجة الوظيفية التي يريد الانتقال منها.