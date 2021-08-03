وزير النقل يترأس اعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة المصرية للصيانة

الوزير :

1. القيادة السياسية وجهت بالتوسع في استخدام تقنيات الميكرو سيرفس للطرق والمطارات والتوسع في استخدام منظومه اعاده التدوير FDR- CIR) ) لرفع كفاءه صيانه الطرق الداخليه بالمحافظات

2. الشركة حققت صافي ربح مقداره 63.48 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020 مقابل 10.62 في العام المالي السابق مليون جنيه بزيادة قدرها 497.74%

ترأس وزير النقل المهندس كامل الوزير اعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس ادارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة والجهاز المركزى للمحاسبات.

وخلال الاجتماع تم استعراض مانفذته الشركة من أعمال حيث بلغت ايرادات الشركة عن الفترة من 1/1/2020 حتى 31 /12 / 2020 مبلغ 461.85 مليون جنيه بزيادة قدرها 369.63 مليون جنيه عن العام المالي السابق البالغ 92.22 مليون جنيه كما حققت الشركة صافي ربح مقداره 63.48 مليون جنيه عن نفس الفترة مقابل 10.62 مليون جنيه عن العام المالي السابق بزيادة قدرها 497.74% كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية بالاضافة الى تعديل المادة 3 من النظام الاساسي للشركة باضافة غرض لغرض الشركة الرئيسي وهو تصنيع المستحلبات والمنتجات البيتومينية المرتبطة بنشاط الشركة وذلك لشراء الشركة وحدة تصنيع مستحلبات اسفلتية لانتاج المستحلبات البيتومينية والخلطة الباردة استكمالا لمنظومة الصيانة التي تعمل بها الشركة

كما تم استعراض المعدات الحديثة بالشركة بعد موافقه رئاسه الوزراء على تخصيص مبلغ 339 مليون جنيه لصالح الشركه لشراء معدات حديثه ومتطوره وهي معدات اعادة التدوير FDR- CIR) ) واكد الوزير ان القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع في استخدام تقنيات الميكرو سيرفس للطرق والمطارات والتوسع في استخدام منظومه اعاده التدوير FDR- CIR) ) لرفع كفاءه صيانه الطرق الداخليه بالمحافظات وكذلك ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه المعدات باعتبار ان شركة الصيانة الذاتية هى الشركة الرائدة في مصر في مجال استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة تدوير طبقات الرصف والتى تعتبرهى مستقبل مشروعات صيانة الطرق بالدولة كما أكد الوزير على ضرورة وضع خطة تطوير طموحة للشركة تتواكب مع الطفرة الكبيرة فى مجال الطرق فى مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع ضرورة فتح اسواق خارجية للشركة للعمل بها في افريقيا والوطن العربي

يذكر ان شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هى احدى شركات وزارة النقل وهى متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتيه لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة باعادة التدوير والمعالجة السطحية.