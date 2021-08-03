مفتى إستونيا: الجماعات الضالة استغلت العالم الرقمى لفرض فكرها الشاذ

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مشاركته فى جلسة الوفود المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثانى بالمؤتمر، أن الجماعات الضالة استغلوا العالم الرقمى لفرض كل ما يقدموه فى إطار نشر ضلالهم وفكرهم الشاذ.

وأشار إلى فضيلته، إلى أن العلماء تأخروا كثيرا لمواجهة تلك الجماعات الضالة لأسباب مختلفة، مؤكدا أنه يمكننا من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن نبين لأبنائنا من أبناء الدين الحنيف الصواب من الخطأ.

كما لفت النظر، إلى أن الشيوخ والعلماء لهم دور كبير فى استخدام الوسائل الحديثة لنشر الإسلام وتعاليمه الصحيحة وتعليم علوم الدين والتحدث مع الشباب بلغتهم.