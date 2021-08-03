المستشارة وفية العطيفى مديرا لفرع الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وحصلت المستشارة الدكتورة وفية العطيفى على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1979، وتم تعيينها بالنيابة الإدارية عام 1981، كما حصلت على دبلوم العلوم الإدارية من جامعة القاهرة عام 1983 بتقدير جيد جدًا وماجستير القانون العام عام 1994 بتقدير جيد جدًا فى رسالة بعنوان "ضمانات وحقوق أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973".

كما حصلت على درجة الدكتوراه فى القانون عام 2003 مع مرتبة الشرف الأولى من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية لرسالة بعنوان "خصومة التأديب الإدارى".

وسبق للمستشارة الدكتورة وفية العطيفى العمل بعدد من النيابات كما تم انتدابها للعمل بإدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، وإدارة التفتيش القضائى بالنيابة الإدارية.

وبتاريخ 14 يوليو 2006 تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة، وفى عام 2019 تم تعينها وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ثم واعتبارًا من القرار الصادر اليوم مديراً لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

وجاء هذا القرار تتويجًا لمسيرتها الطويلة فى العمل القضائى بالنيابة الإدارية، وحرصًا من النيابة الإدارية على أن تتولى المرأة عددًا من الوظائف القيادية بها.