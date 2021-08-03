أستاذ بعلوم طنطا ينجح فى استخدام بكتيريا أمعاء النمل لإنتاج الوقود الحيوى

جدة - نرمين السيد - أشادت كبرى الصحف الإنجليزية بما حققه الدكتور سامح سمير على عطوة، الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم جامعة طنطا من إنجاز علمى متميز ونجاحه فى استخدام بكتيريا أمعاء النمل الأبيض فى إنتاج الوقود الحيوى بعد نشر بحثه العلمى فى كبرى المجلات العلمية الدولية المتخصصة (Bioresource Technology) والمصنفة Q1 وذات معامل تأثير يصل إلى حوالى 11.





وأوضح الدكتور سامح سمير، وفقا لبيان صحفى للجامعة، إن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها من حيث اكتشاف سلالات بكتيرية جديدة من أمعاء النمل الأبيض "آكل الخشب" لها قدره فائقة ليس فقط لتكسير الخشب المطلى بالكريزوت بل وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من نواتج التكسير والمعالجة فى إنتاج الوقود الحيوى الميثان عن طريق الهضم اللاهوائى مما يوفر حلاً فريدًا ومستدامًا لإزالة التلوث.

وأضاف أن هذا البحث يأتى فى إطار خطة الدولة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى باتت الركيزة الأساسية وشريان التنمية الشاملة فى كافة المجتمعات، مشيرًا إلى إنتاجه العديد من الأبحاث التطبيقية فى كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية أو مخلفات المصانع وما تحتويه من صبغات ومواد كيميائية سامه وتحويلها إلى صور متعددة من الطاقة (الميثان – البيوديزل – البيوإيثانول) كمنتج نهائى، وذلك من خلال المعالجة البيولوجية والتى تتميز بكونها آمنه للبيئة ورخيصة التكلفة.

وأشار إلى أنه نظرًا لحداثة الفكرة مع عدم وجود دراسات سابقة فى مجال استخدام النمل الأبيض وميكروباته المعوية فى معالجة الليجنوسليلوز والكريوزوت، ومن ثم التخلص من سميه الكريوزوت السام والاستفادة من نواتج المعالجة فى إنتاج الوقود الحيوى (الميثان) عن طريق الهضم اللاهوائى، تناولت هذه الدراسة واحدة من أشهر الصحف الإنجليزية الأسبوعية على مستوى العالم فى العلوم والتكنولوجيا (New Scientist magazine).

من جانبه قدم الدكتور طارق مصطفى محمد عميد كلية العلوم بجامعة طنطا، التهنئة للدكتور سامح سمير، متمنيًا المزيد من التقدم والترقى لرفعة شأن الكلية والجامعة، كما وجه الشكر لإدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور يحيى عبدالجليل محمود وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث.