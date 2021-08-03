مفتى كوسوفا يثمن دور الأزهر والإفتاء والأوقاف فى التصدى للأفكار الشاذة

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ نعيم ترينوفا مفتى جمهورية كوسوفا، فى كلمته بمؤتمر الإفتاء العالمى، إن جائحة كورونا أمر عظيم على مستوى العالم أجمع فى كل المجالات الاقتصادية والصحية بل والدينية.





وأضاف ترينوفا، أن فيروس كورونا من مخلوقات الله التى لا ترى وينتقل سريعًا، وهذا الفيروس يبلور عظمة الله عز وجل فى خلقه ولا مفر منه فكما قال الفاروق عمر "الفرار من قدر الله إلى قدر الله". وثمّن مفتى كوسوفا دور الأزهر والإفتاء والأوقاف المصرية فى التصدى للأفكار الشاذة والمتطرفة التى تؤدى إلى الانحراف والتطرف والإرهاب والإلحاد. ولفت النظر إلى أن تخصيص وقت للرد على تساؤلات الناس والرد على الشبهات من الدعوة إلى الله.

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