فيديو.. السيسى: مش معقول أدى 20 رغيف بتمن سيجارة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 صاغ يزيد تمنه، حد يقولى ده كلام خليها للحكومة، خلى الدكتور مصطفى مدبولى ووزير التموين يشلوها، لا أنا اللى هاشيلها قدام بلدى وناسى، مش معقول أدى 20 رغيف بتمن سيجارة".





وأضاف الرئيس السيسى، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية: "على الهواء بقولها لكل المصريين هذا الأمر يجب أن يتوقف، 20 رغيف بتمن سيجارة وبقول إنى عايز أدى لولادنا بـ8 مليارات جنيه أكل فى السنة ومش موجودة الفلوس! ده لازم يتوقف، وده أمر يجب أن يعاد تنظيمه بشكل مناسب".

وتابع: "مش بقول إننا نغليه قوى زى ما بيكلفنا 60 و65 قرشا، ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف، والناس اللى هاتسمعنا زى ما أنا داخل على حياة كريمة بـ700 مليار جنيه عشان أحول حياة الناس بتكلم فى النقطة دى لأن الدولة لها قدرات على تقديم خدمات وأنشطة، وإحنا عندنا مش أقل من 6 شهور فى الاحتياطات الاستراتيجية للسلع، لكن إحنا مع بعض فى ظل كورونا قادرين على ترتيب ده كله".

وقال: "زى ما بنجرى فى تحويل الحياة فى مصر لحاجة راقية ومتقدمة، لازم نتوقف عند موضوعات لأن مش هاتمشى الأمور كده، الأمور اللى بتقول إننا منقدرش نقرب من رغيف العيش، إحنا بلد محترمة بحترم ناسها وبتجرى عليهم بجد قدام ربنا وقدام الناس، مينفعش أبيع 20 رغيف بعملة غير معروفة، الولاد ميعرفوش يعنى إيه 5 صاغ، إحنا عايزين بلدنا تعيش وعايزين ننظم حياتنا كويس ونحترم آدمية الناس وننظم حياتنا فى كل شىء، مافيش حاجة بتثبت على حالها على مدى 20 أو 30 سنة ونقول إن الرقم ده محدش يمسه، محدش يقولى الرغيف محدش يقرب منه، لا يا خويا هقرب منه وبقولها على الهوا للناس كلها لأننا ناس جادين وشرفاء وكمان مأمونين على حياة الناس ومستقبلها، والرأى العام يجب أن يساهم معنا، مش بقول نزود رقم كبير ولكن ناخد حتى من هنا نحط فى موضوع التغذية المدرسية".

واستطرد قائلا: "أرجو الكلام عن تنظيم الدعم فى رغيف العيش أن يصل إلى الناس ولا يتم إساءة استقباله بإننا عايزين نعمل نقلة كبيرة فى الأسعار ولا حاجة، إحنا عايزين نعمل شكل متوازن حتى أستطيع توفير الـ8 مليارات جنيه للتغذية المدرسة، وكل وزارة هناخد منها نسبة من الموازنة، لازم نغذى ولادنا مش 75 يوما فقط، دول ولادنا ومستقبل مصر، ولو عليا عايز كل أيام الدراسة يتم تقديم التغذية للطلاب".