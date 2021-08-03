النائب عمرو هندي لـ دوت الخليج: أقوم بدوري الخدمي رغم أنني غير منوط به حبا لأهلي وناسي«فيديو»

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أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج، خلال لقائة مع موقع دوت الخليج، أنه لا تهاون فى تقديم الخدمات للمواطنين فى دائرته ووكل المصريين ، موضحا أنه نائب عن المصريين من الاسكندرية لأسوان.

المصريين بالخارج

وأشار النائب عمرو هندي ، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أنه لديه إلتزام أدبي ومعنوي تجاه أهالي الوراق، وأوسيم ، لافتا إلى حرصة على تقديم الخدمات كاملة لأهالي دائرته خاصة أنه نائب عن المصريين بالخارج.

مستشفي الوراق

وأوضح النائب عمرو هندي ،وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، دوره فى زيادة موزانة مدينة الوراق، فضلا عن استعجال بعض المشروعات الخاصة برصف الطرق، إضافة إلى إنشاء قسم عناية متوسطة بمستشفي الوراق، مؤكدا أن كل هذه الجهود تحت عباءة حزب مستقبل وطن ، ونعمل ضمن منظومة.

دور مستقبل وطن الخدمي

وثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن على أرض الواقع،فضلا عن وجوده فى الشارع بشكل حقيقي ،مؤكدا ان المواطن يجد مستقبل وطن فى ظهره فى كل مناسبة او مشكلة يتعرض لها.

فض دور الانعقاد الاول

وكشف تقرير مجلس النواب، بشأن حصيلة أعماله في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، أن المجلس عقد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة. وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبًا، بينما بلغ عدد المداخلات 4210 للنواب.واستمع مجلس النواب إلى 29 بيانًا من وزراء الحكومة.وفي المجال التشريعي، أقر مجلس النواب 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس؛ بواقع 1749 مادة.