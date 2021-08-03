النائب عمرو هندي لـ دوت الخليج: تلقيت ترحيبا بشأن إنشاء الشركة الوطنية للمصريين بالخارج "فيديو"

/643592/النائب-عمرو-هندي-لـ-تحيا-مصر-تلقيت-ترحيبا-بشأن-إنشاء-الشركة-الوطنية-للمصريين-بالخارج-فيديو

كشف النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، ونائب المصريين بالخارج، عن إقتراحه الخاص بإنشاء الشركة الوطنية للمصريين بالخارج، والتى تستهدف الإستفادة من كل قدرات المصريين بالخارج لدعم الإقتصاد الوطني والاستثمار الحقيقي من جانبهم داخل الدولة المصرية.

النائب عمرو هندي والشركة الوطنية للمصريين بالخارج

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج بمناسبة انتهاء دور الإنعقاد الأول لمجلس النواب بالفصل التشريعي الثاني، مؤكدا علي أن هذا المقترح سيكون من أولوياته خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، مشيرا إلي أنه تقدم بالمقترح ومن المنتظر أن يجري بشأنه العديد من اللقاءات والدراسات التى من شأنها أن يتم حسم المقترح من خلالها، مشيرا إلي أنه لاقي ترحيب مبدئي بشأنه من الجهات المعنية وحزب مستقبل وطن.

دوت الخليج يحاور النائب عمرو هندي وكيل سياحة البرلمان

ولفت وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إلي أن المصريين بالخارج كنز كبير ولابد من الاستفادة منهم لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلي أنهم جميعا يرحبون بذلك وعلي استعداد للقيام بدورهم تجاه بلادهم، مؤكدا علي أن ملف الشركة الوطنية سيكون أولوياته خلال الفترة المقبلة، بجانب الملف الخاص بالسيارات بدون جمارك التى تدخل البلاد من أوروبا، وضرورة أن يكون لها دور فى زيادة موارد الدولة المصرية واستفادة المستهلك.

وكشف تقرير مجلس النواب، بشأن حصيلة أعماله في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، أن المجلس عقد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة. وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبًا، بينما بلغ عدد المداخلات 4210 للنواب.واستمع مجلس النواب إلى 29 بيانًا من وزراء الحكومة.وفي المجال التشريعي، أقر مجلس النواب 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس؛ بواقع 1749 مادة.